Міжнародне енергетичне агентство прогнозуэ, що до 2030 року частка викопного палива у світовому енергопостачанні зміниться.

Світовий попит на викопне паливо сягне свого піку в цьому десятилітті, до 2030 року частка викопного палива у світовому енергопостачанні знизиться з 80 до 73 відсотків.

Такий прогноз зробило Міжнародне енергетичне агентство, зазначивши, що поєднання динаміки чистих енергетичних технологій і структурних економічних зрушень у всьому світі має серйозні наслідки для викопного палива. Піки світового попиту на вугілля, нафту та природний газ будуть зафіксовані в цьому десятилітті, виходячи із сьогоднішніх настроїв у світовій політиці.

"У цьому сценарії частка копалин у світовому енергопостачанні, яка десятиліттями застрягла на рівні близько 80%, знизиться до 73% до 2030 року, а глобальні викиди вуглекислого газу (CO2), пов'язані з енергетикою, досягнуть піку до 2025 року", - йдеться у звіті МЕА.

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Проте, агентство підкреслює, що за нинішнього стану речей попит на викопне паливо все ще залишатиметься занадто високим, щоб досягти мети Паризької угоди щодо обмеження зростання середньої глобальної температури до 1,5°C.

"Це ризикує не тільки погіршити кліматичні наслідки після року рекордної спеки, але й підірвати безпеку енергетичної системи, яка була створена для більш прохолодного світу з менш екстремальними погодними явищами", — йдеться в заяві агентства.

Ціна бездіяльності може бути великою: незважаючи на вражаюче зростання екологічно чистої енергетики, що ґрунтується на сьогоднішніх політичних умовах, глобальні викиди залишаться достатньо високими, що підвищити глобальну середню температуру приблизно на 2,4 °C у цьому столітті.

Відмова від викопного палива

У 2022 році країни "Великї сімки" пообіцяли припинити нову пряму державну підтримку міжнародного сектору енергетики, що працює на викопному паливі. Але це не завадило деяким країнам-членам продовжувати фінансувати нову генерацію викопного палива.

15 квітня 2023 року стало відомо про те, що країни G7 погодилися прискорити поетапну відмову від викопного палива, але не змогли домовитися про терміни відмови від вугілля.

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