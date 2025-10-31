Окупанти просунулись у Покровську, - DeepState

Також уточнено лінію зіткнення поблизу Червоного Лиману.

Російські окупанти просунулися у Покровську Донецької області.

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Покровську, Успенівці, Новомиколаївці та поблизу Новогригорівки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що уточнено лінію зіткнення поблизу Червоного Лиману.

Ситуація в Покровську сьогодні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські загарбники намагаються накопичуватися і закріплюватися у міській забудові Покровська. Водночас, за його словами, жодного "блокування" міста зі сторони російських окупантів немає. Так само цього немає у Куп’янську.

"У Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання - виявити її і знищити", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші.

Він запевнив, що відбувається робота над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. За його словами, важливі якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань.

