Ринкова ціна газу в Україні досягла 40 грн за куб. м.

Меморандум між урядом і НАК "Нафтогаз України" поширюється тільки на бюджетні установи, тому приватні школи, дитячі садки та лікарні купуватимуть газ за ринковою ціною, яка досягла 40 грн за куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду.

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За його словами, відповідно до підписаного меморандуму і встановлених "Нафтогазом" цінами, установи та організації, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів і мають власні котельні, отримали пропозицію ціни на газ у розмірі 13,8 грн за куб. м.

"Тобто це вся бюджетна сфера - школи, садочки, лікарні, університети, які мають свої котельні. В принципі, всі державні установи матимуть цю ціну. Якщо це приватний бізнес, приватні заклади, то це буде ринкова ціна", - сказав прем'єр.

Ціни на газ:

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

Пізніше в "Нафтогазі" заявили, що школи, дитячі садочки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр, без урахування податку на додану вартість і вартості транспортування.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубометрів, що є абсолютним рекордом. До середини жовтня ціни на газ опустилися в середньому до 1100 дол. за тис. куб. м.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

Автор: Ганна Бредіхіна