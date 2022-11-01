Ціни на нафту знизилися з 14-річного максимуму в березні

Ринок нафти може зіткнутися з серйозними перебоями в поставках. Європейський союз посилює санкції щодо Російської Федерації.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Володимир Путін використовував газ як зброю. Чи буде він використовувати нафту як зброю? В його інтересах може бути обмеження поставок та зростання цін. Докладати багато зусиль, щоб викликати паніку на ринку, не потрібно", - зазначив віце-голова S&P Global Деніел Єргін.

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Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на нафтовому ринку діють жорсткі обмеження для російської нафти. У свою чергу президент РФ скоротив поставки газу в Європу.

Крім того, Путін розкритикував план ЄС щодо заборони морського імпорту російської нафти з 5 грудня і нафтопродуктів з лютого. Його уряд заявив, що не буде продавати нафту жодній країні, яка підтримає пропозицію Великої сімки про обмеження цін на російську нафту.

Ціни на нафту знизилися з 14-річного максимуму в березні, оскільки зростання інфляції і посилення грошово-кредитної політики Центральним банком уповільнюють світову економіку. Тим не менш, ф'ючерси на нафту марки Brent в цьому році виросли більш ніж на 20% і торгуються на рівні близько 94 доларів за барель.

"У нас не було боротьби за нафту з 1970-х років. Країни знаходяться на краю прірви", - підсумував Єргін.

Ембарго на російський газ - що відомо

Російська Федерація використовувала газ для шантажу країн Європейського союзу. У зв'язку з цим європейські країни почали запасатися газом та шукати інших постачалльників.

На цьому тлі Росія скоротила поставки газу. 28 вересня країни ЄС вже вимагали обмеження цін на російський газ. При цьому деякі країни заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на газ, який використовується для вироблення електроенергії.

Слід зазначити, що вартість газу в ЄС в середині жовтня впала нижче тисячі доларів за тисячу кубометрів.

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