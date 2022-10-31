Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,10 долара.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни на нафту почали падати.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,10 долара, або на 1,2%, до 94,67 долара за барель станом 07:10 за Гринвічем після падіння на 1,2% у п'ятницю, 28 жовтня.

Нафта West Texas Intermediate (WTI) коштувала 86,83 долара за барель, що на 1,07 долара, або на 1,2%, після зниження на 1,3% у п'ятницю, 28 жовтня.

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Ціни впали більш ніж на 1 долар в понеділок, 31 жовтня, після слабших, ніж очікувалося, даних по виробничій активності в Китаї та побоювань, що розширення заходів по боротьбі з COVID-19 призведе до скорочення попиту.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти.

Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. ЄС встановив поступовий перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів, який повинен завершитися в лютому наступного року.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

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