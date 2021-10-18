Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Читайте такожУкраїна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2"
За його словами, минулого року російським "Газпромом" було заброньовано 60 млрд куб.м газу через українську ГТС, а в цьому 40 млрд кубів "не тому що щось сталося з українською ГТС, а тому що Путін спеціально не хоче давати обсяги газу в Європу".
"Путін спеціально зменшує обсяги газу для того, щоб шантажувати Європу. Пропускна спроможність української ГТС для транзиту перевищує 130-140 млрд кубометрів - це те, що ми можемо транспортувати. Ми можемо ще більше, але потрібно буде просто додати додаткове обладнання", - пояснив він.
Вітренко вважає, що, скорочуючи транзит газу через Україну, що викликає зростання цін в Європі, "Газпром" шантажує Європейську комісію, змушуючи сертифікаціювати "Північний потік-2".
Глава "Нафтогазу" зазначив, що для України надлишкова потужність ГТС - резерв стійкості системи.
Ціна на газ:
6 жовтня 2021 року ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.
5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ. Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.
Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.
"Північний потік-2": що необхідно знати
- Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.
- Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.
- 2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.
- 10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
- 23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".
- 4 жовтня 2021 року компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" почала заповнювати першу гілку газом.
- Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" було заповнено технічним газом.
- 18 жовтня 2021 року Україна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2".