За словами глави "Нафтогазу", цим шантажем "Газпром" намагається змусити сертифікувати "Північний потік-2".

Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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За його словами, минулого року російським "Газпромом" було заброньовано 60 млрд куб.м газу через українську ГТС, а в цьому 40 млрд кубів "не тому що щось сталося з українською ГТС, а тому що Путін спеціально не хоче давати обсяги газу в Європу".

"Путін спеціально зменшує обсяги газу для того, щоб шантажувати Європу. Пропускна спроможність української ГТС для транзиту перевищує 130-140 млрд кубометрів - це те, що ми можемо транспортувати. Ми можемо ще більше, але потрібно буде просто додати додаткове обладнання", - пояснив він.

Вітренко вважає, що, скорочуючи транзит газу через Україну, що викликає зростання цін в Європі, "Газпром" шантажує Європейську комісію, змушуючи сертифікаціювати "Північний потік-2".

Глава "Нафтогазу" зазначив, що для України надлишкова потужність ГТС - резерв стійкості системи.

Ціна на газ:

6 жовтня 2021 року ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ. Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня 2021 року компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" почала заповнювати першу гілку газом.

Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" було заповнено технічним газом.

18 жовтня 2021 року Україна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Автор: Ганна Бредіхіна