Позиція України полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований.

"Нафтогаз України" подав німецькому регулятору заявку на участь у сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив глава компанії Юрій Вітренко.

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"Нафтогаз" як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подав заявку на участь у сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором Федеральним агентством німецьких мереж", - сказав він.

За словами Вітренка, позиція України полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству.

Він зазначив, що "заявка з боку "Нафтогазу", якщо її приймуть", зобов'яже регулятор формально враховувати позицію та аргументи "Нафтогазу" щодо російського газопроводу.

"Ми розраховуємо, що регулятор не відхилить заявку", - сказав Вітренко.

Раніше Вітренко відзначав, що сертифікація оператора "Північного потоку-2" суперечила б нормам Третього енергопакету ЄС.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня 2021 року компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" почала заповнювати першу гілку газом.

Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" була заповнена технічним газом.

Автор: Ганна Бредіхіна