Президент РФ Володимир Путін передав російській владі Криму акції захопленого в України "Крименерго".

Президент РФ Володимир Путін доручив передати всі акції компанії "Крименерго" у власність окупаційної російської влади в анексованому Криму.

"Прийняти пропозицію Уряду Російської Федерації та Ради Міністрів Республіки Крим про передачу у власність республіки Крим таких, що перебувають у федеральній власності 100 відсотків акцій акціонерного товариства "Крименерго" – - йдеться в указі, опублікованому на порталі правової інформації країни-агресора.

"Крименерго"

"Крименерго" - найбільша енергетична компанія анексованого Криму. Загальна протяжність ліній ДТЕК "Крименерго" становить 31,9 тис.км. Сумарна потужність 270 трансформаторних підстанцій 35-110 кВ досягає 6028 МВА.

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До анексії півострова акціями компанії володіла ДТЕК.

У 2015 році окупаційна влада планувала "націоналізувати" "Крименерго".

Україна зверталася до Міжнародного арбітражного суду в Гаазі у справі щодо захоплених Росією активі в анексованому Криму.

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