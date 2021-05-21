Разумков відповів, чи є в української влади план на випадок добудови "Північного потоку-2", аби захистити інтереси країни.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що потрібно не допустити добудови "Північного потоку-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з українських каналів.

На запитання, чи є в української влади план на випадок добудови "Північного потоку-2", аби захистити інтереси країни, Разумков відповів, що запасний варіант треба мати завжди.

"Треба завжди мати і "План Б". І знаючи наших північних сусідів, - і "План С". Але об'єктивно, першочерговим завданням, яке стоїть сьогодні перед всіма гілками влади, перед українським політикумом, - зробити так, щоб все ж таки "Північний потік-2" не був добудований", - наголосив він.

Санкції США проти "Північного потоку-2"

Раніше стало відомо, що США не будуть вводити санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника. Зокрема, у доповіді Держдепартаменту США повідомляється про зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", та її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником президента РФ Володимира Путіна.

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Попри це, Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти чотирьох суден та чотирьох юридичних осіб, які залучені до прокладання "Північного потоку-2". Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніга "відповідає національним інтересам США".

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Автор: Тетяна Поляковська