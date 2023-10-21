Для цього російські загарбники застосовують майже весь наявний арсенал.

Російські військові свідомо та прицільно обстрілюю ремонтні бригади українських енергетиків, які намагаються відновити електропостачання у зоні бойових дій, прикордонних з РФ територіях та в прифронтових регіонах.

Про це в інтерв’ю в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"На жаль, ми бачимо ситуацію, що росіяни прицільно обстрілюють наші бригади енергетиків, які намагаються відновити електропостачання в певних населених пунктах. І вони чекають, поки виходять наші фахівці, починають роботи, і прицільно застосовують артилерію, дрони, все, що у них є в арсеналі, щоб вбивати енергетиків, хоча вони чітко бачать, що це не військові", - сказав він.

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За словами Галущенка, таку проблему фіксують у багатьох областях України.

"Це Донецька, Сумська, Чернігівська, Херсонська, Харківська області. На жаль, таких областей немало. І дії терористів однакові в усіх цих областях - йдуть свідомі обстріли наших фахівців", - додав Галущенко.

Підготовка України до зими

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що цієї зими російські окупанти будуть намагатися знищити вітчизняну енергосистему. За його словами, влада повністю усвідомлює цю небезпеку.

Також повідомлялося про те, що ворог накопичує "Калібри" для ударів по Україні вдродовж опалювального сезону. Таку заяву зробила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зазначивши при цьому, що той факт, що зараз росіяни не використовує ракети морського базування, може говорити про те, що вони готують певний потенціал на осінь та зиму.

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