Водночас, як наголошує президент, українська влада повністю усвідомлює небезпеку.

Цієї зими російські терористи будуть намагатися знищити енергосистему України. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення до українців.

Президент повідомив, що сьогодні відбулося тривале засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули кілька ключових питань. "Перше – звичайно, фронт. Ситуація на основних напрямках, доповіді командувачів, забезпечення снарядами та ППО", - повідомив президент.

Водночас, друге питання Ставки теж прямо пов’язане з українською обороною - зі стійкістю нашої держави. Зокрема, йдеться про підготовку до зими, захист об’єктів генерації та забезпечення електрикою й теплом, відновлення всього того, що пошкоджене російськими ударами та бойовими діями.

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"Нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило. Всі помилки вони повторюють. Усе зло вони повторюють. І коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка. Але маємо це врахувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист", - наголосив Зеленський.

У зв'язку з цим, глава держави запевнив, що "небезпеку повністю усвідомлюємо".

Він додав, що сьогодні на Ставці були доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист української енергетики й за тактику проходження зими. Зокрема, доповідали глава уряду, міністри, керівники енергокомпаній, представники сфери звʼязку, голови обласних адміністрацій.

"Усе, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій. Виграти цю зиму, пройти всі складнощі й дати захист нашим людям – це дуже важливо. І, до речі, місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи. Наступного тижня зафіксуємо поточний стан підготовки до зими в регіонах", - підкреслив Зеленський.

Як запевнив президент, робиться іще більше кроків для посилення української ППО та співпраці з партнерами заради стійкості української енергетики. "Цей тиждень вже нас значно посилив", - наголосив президент.

Як повідомив Зеленський, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом опрацьовується передача Україні ще однієї батареї Patriot. "Це буде суттєве посилення", - відзначив Зеленський.

"Італія – обговорили з Джорджею Мелоні, пані главою уряду, наповнення нового безпекового пакету для нашої держави. Дякую! Іспанія – на перемовинах із паном Санчесом, Прем’єр-міністром Іспанії, домовилися не тільки про додаткові системи ППО Hawk, а й про підтримку енергетичним обладнанням. Дякую!" - додав Зеленський.

Окремо президент зазначив, що має дуже хорошу домовленість із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком щодо безпеки в Чорному морі та в Одеському регіоні. "Це важливо, щоб ми не втрачали часу й не втрачали можливостей для експортної роботи. Україна має зберегти свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки, має зберегти морський доступ до світового ринку", - заявив Зеленський.

"І, звичайно, пан Президент Франції. Еммануель робить для більшої безпеки України та всієї Європи саме те, про що ми з ним домовлялися. Є вагомі результати й нові можливості для наших воїнів. Але про деталі – трошки пізніше", - відзначив Зеленський.

Крім того, глава держави додав, що сьогодні є ще й рішення про новий пакет від Нідерландів обсягом понад 100 мільйонів євро, і цей пакет фокусується саме на підтримці української енергосистеми.

Зимові перспективи енергетики

Раніше агентство Reuters повідомило, що під час наступної зими Україна зіткнеться з тривалими відключеннями електроенергії на тлі російських ракетних і безпілотних атак, які вже зробили частину енергетичної системи менш стійкою, ніж рік тому. Протягом останнього опалювального сезону пересічний українець провів без світла близько 35 днів.

За словами начальниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, росіяни накопичують високоточні ракети для ударів по об'єктах критичної інфраструктури восени-взимку.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, українська система ППО стала ще більш комплексною і досвідченою: до зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою й ефективнішою. Крім того, було зведено багаторівневий захист енергооб’єктів: пасивний та активний.

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