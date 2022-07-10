Інформацію про цей інцидент компанія обіцяє направити в міжнародні органи безпеки АЕС.

Російські окупанти з автоматами увірвалися в приміщення Запорізької атомної електростанції, щоб зняти там пропагандистський ролик.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Окупанти змусили керівництво станції допустити відомого російського пропагандиста до блочного щита управління одного з енергоблоків атомної станції та інших приміщень з обмеженим доступом.

Разом з ним туди прийшли представник "Росатому" і озброєні військові. За даними "Енергоатому", там вони хочуть влаштувати зйомки та змусити український персонал взяти участь у пропагандистських інтерв'ю.

"Так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про одне з головних досягнень Росії в цій війні — успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора", — зазначили в "Енергоатомі".

Інформацію про цей інцидент компанія обіцяє направити в міжнародні органи безпеки АЕС. В "Енергоатомі" також зазначають, що Запорізька АЕС залишається під їх керівництвом і надає електроенергію в українську енергомережу.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП "НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

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