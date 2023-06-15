При цьому, з 1 червня по 15 червня вартість блакитного палива зросла на 70%.

Біржові ціни на газ у Європі за добу зросли на 20%, досягнувши позначки 42 євро за МВт-год або 476 доларів за тис. куб. м.

Про це свідчать данні фінансової платформи Investing.com. Крім того, за індексом TTF - найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах, ціна блакитного палива з 1 червня по 15 червня зросла на 70% з 24 євро за МВт-год до 42 євро за МВт-год. Що у переведенні на кубометри означає зростання із 272 до 476 доларів.

Останній раз таку ж ціну фіксували на початку квітня 2023 року.

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Вартість газу в Європі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 18 травня вартість газу в Європі вперше за два роки опустилася нижче 350 доларів за 1 тис. куб.

Нагадаємо, що ціни на газ в Європі стали знижуватися на початку 2023 року. Це відбулося на тлі аномально теплої зими та високої заповненості газових сховищ.

За даними Bloomberg, європейські чиновники розглядають можливість використання українських сховищ для зберігання газу, однак для цього ціни мають впасти до достатнього рівня. Також вони враховують те, що на території України йде війна.

Також агентство у травні повідомляло про сповільнення закупівель природного газу, необхідного для поповнення сховищ в Європі.

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