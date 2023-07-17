Загрозою відзначився заступник голови оборонного комітету Держдуми Олексій Журавльов.

У Держдумі РФ запропонували в якості "помсти"за підрив Кримського мосту припинити транзит газу через Україну.

Відповідною загрозою відзначився заступник голови оборонного комітету Олексій Журавльов. Він звинуватив Київ у "теракті" та запропонував "не панькатися" - повністю відрізати Україну від моря.

"Ми повинні припинити з ними будь-які торговельні відносини, тобто і перекачування газу. Я впевнений у цьому. У тому, що ми зможемо. У нас є ресурси і сили всю цю справу зробити. Більш того, можна вже ні з ким не панькатися. Їх потрібно просто відрізати від моря, щоб у них не було ніякого моря. Нехай копають його де-небудь у себе під Львовом", - заявив він.

Підрив Кримського мосту - у РФ хочуть відрізати Україну від Чорного моря

Зазначимо, в Україні заперечують причетність ЗСУ до підриву Кримського мосту, який був зруйнований на світанку 17 липня. У ГУР заявили, що не будуть коментувати ситуацію, а в СБУ пообіцяли розкрити деталі після завершення війни.

Проте влада РФ, традиційно, звинуватила в руйнуванні Кримського моста Україну. В якості "відповіді" член партії "Єдина Росія" Володимир Джабаров запропонував захопити два "морських" міста України - Миколаїв і Одесу, щоб повністю відрізати країну від Чорного моря.

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