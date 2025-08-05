З порту, який обслуговує завод, відправився підсанкційний танкер з 43 тисячами тонн бензину.

Нафтопереробний завод компанії Nayara Energy, який частково належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть" ("Роснафта") відновив експорт бензину після санкцій Європейського Союзу, повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників видання та даними LSEG, танкер Tempest Dream, що перевозив близько 43 000 метричних тонн (363 350 барелів) бензину, відплив 4 серпня. Танкер, який потрапив під санкції Британії у червні, прямує до Оману, згідно з даними судноплавства. Разом з тим, не зрозуміло, хто купив паливо.

Ще один танкер, Sard, наразі знаходиться в західному індійському порту Вадинар, який використовує Nayara. За даними видання, він має забрати 43 тисячі тонн дизельного палива.

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Разом з тим, журналісти зазначають, що Nayara була змушена скоротити обсяги переробки нафти на своєму нафтопереробному заводі у Вадинарі, що частково належить "Роснафті", через труднощі з продажем палива внаслідок санкцій ЄС.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

Євросоюз 18 липня схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження, зокрема потрапив нафтопереробний завод, який частково належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснафта".

Після запровадження обмежень низка танкерів відмовлялися завантажуватися паливом з підсанкційного підприємства. Нафтовий танкер Talara за кілька днів після запровадження обмежень покинув порт Вадинар, не завантажившись дизельним паливом з заводу. Невдовзі стало відомо про ще один аналогічний випадок.

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