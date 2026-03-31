Курс на Москву підтримує все більше молоді.

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) знову закликала владу країни звернутися до Росії за дешевими енергоносіями на тлі здорожчання пального.

Агенство Reuters пише, що ціни на бензин у Німеччині зросли більш ніж на 15% з того часу, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану місяць тому. Вартість енергоносіїв в країні приблизно вдвічі вища, ніж у Китаї чи Штатах.

Росія забезпечувала понад третину імпорту сирої нафти Німеччини та понад половину її потреб у природному газі до 2022 року. До діючих постачальників зараз належать Норвегія, Нідерланди та Бельгія, а від кремлівських ресурсів країна майже повністю відмовилася.

Протягом двох десятиліть, за часів канцлерів Герхарда Шредера та Ангели Меркель, економічна модель Німеччини будувалася навколо доступу до дешевої російської енергії. Відмова викликала економічний шок і дворічну рецесію, з якої Берлін тільки-но почав виходити.

Місцеві промисловці зіштовхнулися з високими цінами на енергоносії та зростаючою конкуренцією з боку Китаю, що призвело до скорочення робочих місць. Це благодатний ґрунт для просування партією AfD ідей повернення до російських ресурсів.

AfD навмисно просуває російські наративи і підриває ізоляцію Москви, кажуть представники провладної коаліції канцлера Фрідріха Мерца. Збільшення імпорту російської нафти та газу було б катастрофічним для європейської безпеки та довіри партнерів, додають в коаліції.

Варто зазначити, що AfD нещодавно отримала одні з найкращих результатів на двох регіональних виборах і зміцнила свої позиції як друга партія Німеччини.

Навіть в умовах відчутного зростання вартості енергоносіїв, єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що Євросоюз не імпортуватиме "жодної молекули" газу чи нафти з Росії.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що нормалізація відносин з Москвою призведе до того, що на Європу чекатиме ще більше воєн. Перед цим бельгійський прем’єр Барт Де Вевер виступив із закликом до нормалізації стосунків з Кремлем. Раніше він також висловлювався проти використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

