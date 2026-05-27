Ключова країна ЄС знайшла альтернативу російському та американському газу

За словами міністра енергетики Канади Тіма Ходжсона, ЄС не хоче надмірно залежати від США.

Канада уклала угоду про постачання Німеччині скрапленого природного газу (СПГ). Інші країни ЄС шукають альтернативу "блакитному паливу" з США та Росії і нею потенційно може стати канадський газ, повідомляє Bloomberg.

Згідно з угодою, Берлін отримуватиме до 1 мільйона тонн СПГ на рік. Щоправда "блакитне паливо" надходитиме до Німеччини з заводу Ksi Lisims LNG, який ще не збудовано. Втім, інвестори обіцяють, що завод вироблятиме 12 мільйонів тон СПГ на рік.

За словами джерел, про угоду оголосить у середу, 27 травня, міністр енергетики Канади Тім Ходжсон.

Bloomberg зазначає, що раніше подібні енергетичні ініціативи гальмувалися через неспроможність Канади побудувати необхідну інфраструктуру для експорту скрапленого газу. Володіючи значними запасами природного газу в західних провінціях, країна тривалий час майже весь обсяг відправляла трубопроводами до США. Ситуація почала змінюватися лише близько року тому, коли стартувала перша фаза проекту "СПГ Канада" за підтримки Shell Plc та інших гігантів галузі.

Міністр енергетики Канади дав зрозуміти, що його країна не проти постачати "блакитне паливо" і в інші країни ЄС. У нещодавньому інтерв’ю Bloomberg він зазначив, що європейські країни активно шукають надійні джерела постачання газу, щоб замінити поставки з Росії та Близького Сходу.

"Європейські країни не хочуть надмірно залежати від американського газу. Частково через торговельні суперечки з адміністрацією Трампа, а також тому, що вони прагнуть забезпечити собі безпеку, яку дає наявність різних постачальників… Ми можемо стати цією альтернативою. Ми можемо стати тим надійним постачальником, який не використовуватиме енергію як засіб тиску", - сказав Годжсон.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз активно скорочує імпорт російського трубопровідного газу і, навпаки, збільшує імпорт СПГ з США.

Щодо того, яким чином канадський газ може доставлятися до ЄС міністр зазначив, що розглядаються різні варіанти, включаючи прохід через Панамський канал та маршрути в обхід нього. Також можливий взаємовигідний обмін вантажами з іншими покупцями, які географічно ближче до європейських портів.

Відмова ЄС від російського газу - останні новини

26 січня Європейська Рада схвалила рішення, яке передбачає остаточну поетапну заборону імпорту російського трубопровідного та скрапленого газу до ЄС. Згідно з документом, повна заборона на імпорт скрапленого газу набере чинності з початку 2027 року, а на імпорт трубопровідного газу – з осені 2027 року.

З 25 квітня країнам-членам блоку заборонили купівлю російського скрапленого газу на спотовому ринку. Втім, після початку війни на Близькому Сході ЄС різко збільшив імпорт скрапленого газу.

