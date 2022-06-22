Пекін за останні місяці наростив закупівлю російської нафти

Китай звинуватили в мовчазній підтримці Російської Федерації. Пекін закуповує нафту у Росії у великих обсягах на тлі західних санкцій проти Москви.

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі.

"Я думаю, що це всього лише частина готовності Китаю продовжувати йти разом з Росією. Ми закликали Китай бути відповідальною державою і приєднатися до решти світу в засудженні того, що Росія творить в Україні, і введенні санкцій проти Росії за це", - зазначив Кірбі.

Варто відзначити, що після введення низки обмежень щодо Росії Кремль почав шукати нові ринки збуту нафти. У зв'язку з чим Китай почав купувати російське "чорне золото", але з великою знижкою. Тільки в травні Пекін купив рекордні обсяги нафти, збільшивши закупівлі до 7,47 мільярда доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця поточного року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

Згідно зі звітом центру з вивчення енергетики і чистого повітря, Росія заробила 93 мільярди євро від експорту викопного палива за перші 100 днів війни проти України, більшість надходила до ЄС.

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