Масові поставки російського енергетичного вугілля почали надходити в Індію на третьому тижні травня.

Попри глобальні санкції проти РФ, протягом останніх тижнів Індія різко збільшила купівлю російського вугілля, на яке трейдери пропонують знижки до 30%.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Зазначається, що Індія, котра має давні політичні зв’язки та зв’язки у сфері безпеки з Росією, утрималася від засудження російської агресії проти України, водночас закликавши припинити насильство. У Нью-Делі обґрунтовують свої закупівлі російських товарів як частину зусиль із диверсифікації поставок і стверджують, що раптова зупинка нібито підвищить світові ціни та зашкодить споживачам.

Американські чиновники повідомили Індії, що заборони на імпорт енергоносіїв з Росії немає, але вони не хочуть бачити "швидкого прискорення".

Утім, оскілки європейські імпортери ухиляються від торгівлі з Москвою, індійські покупці купують величезну кількість російського вугілля, попри високі транспортні витрати.

Так, за неофіційними даними, за період з 27 травня до 15 червня закупівлі вугілля та супутніх продуктів зросли більш ніж у шість разів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягши $331,17 мільйона.

Індія також значно збільшила закупівлю російської нафти. За ці ж 20 днів індійські нафтопереробники збільшили закупівлі більш ніж у 31 раз проти показників минулого року, до $2,22 мільярда.

"Російські трейдери ліберально ставилися до способів оплати й приймають платежі в індійських рупіях та дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів. Знижки привабливі, і ця тенденція збільшення закупівлі російського вугілля триватиме", – повідомило Reuters одне з джерел.

Офшорні підрозділи таких російських вугільних трейдерів, як Suek AG, KTK і кіпрська Carbo One, у тому числі в Дубаї й Сінгапурі, пропонували знижки від 25% до 30%, що спровокувало оптові закупівлі російського енергетичного вугілля трейдерами, котрі поставляють його комунальним підприємствам і виробникам цементу, розповіли джерела. Ще одне джерело повідомило, що сінгапурський підрозділ Suek також приймає платежі в доларах.

Згідно з підрахунками Reuters, Індія купувала російського вугілля в середньому на $16,55 мільйона на день протягом трьох тижнів до 15 червня, що більш ніж удвічі перевищує закупки протягом перших трьох місяців після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

За 20-денний період закупівлі нафти в середньому становили 110,86 мільйона доларів США, що більш ніж утричі перевищує витратити за три місяці після 24 лютого.

Індійські масові закупівлі російського вугілля продовжаться, і очікується, що імпорт у червні буде найбільшим за щонайменше 7,5 років, свідчать дані відстеження суден Refinitiv Eikon.

Згідно з даними, зібраними індійським вугільним трейдером, масові поставки російського енергетичного вугілля почали надходити в Індію на третьому тижні травня, причому замовлення йдуть переважно від цементних і сталеливарних фірм і трейдерів.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Європейський Союз у рамках п'ятого пакету санкцій ввів заборону на імпорт вугілля з Росії. Також стало відомо, що вступ у дію заборони ЄС на імпорт російського вугілля перенесли на середину серпня, що на місяць пізніше, ніж планувалося спочатку.

15 квітня 2022 року Польща ввела ембарго на закупівлі російського вугілля.

Тим часом у міру наближення ембарго на російське вугілля, яке набуває чинності в серпні, країни Європи збільшили імпорт вугілля з Південно-Африканської Республіки. За перші п'ять місяців 2022 року країни Європи імпортували з ПАР на 40% більше вугілля, ніж за весь минулий рік. За весь 2021 рік було тільки 2,3 млн тонн.

Японія, яка також планує заборонити російське вугілля, імпортувала 388 249 тонн з ПАР.

Вас також можуть зацікавити новини: