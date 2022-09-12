Ризик того, що Росія продовжить атаки на енергетичну інфраструктуру і на теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, існує, вважає Харченко.

Українці мають подумати про запасний варіант евакуації на випадок, якщо у їніх багатоквартирних будинках взимку зникне електропостачання. Це може статися через ворожі обстріли.

Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час інформаційного телемарафону.

"Ризик того, що Росія продовжить атаки на енергетичну інфраструктуру і на теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, є. Обійти його сьогодні ніяк неможливо", - сказав він.

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Харченко порадив: якщо мешканці приватного будинку мають можливість налагодити автономне опалення і автономне енергозабезпечення, то потрібно це зробити.

"Поставте резервний генератор. Якщо у вас газове опалення, я впевнений, що газом ви будете забезпечені, але все одно потрібна буде електрика, щоб працював газовий котел чи інший. Потурбуйтеся про те, щоб у вас все було в робочому стані: перевірте стан опалювальних мереж", - сказав він.

Харченко вважає, якщо взимку у багатоквартирному будинку не буде електропостачання, теплозабезпечення та каналізації, то людям буде потрібно евакуюватися.

"Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, то, на жаль, маю констатувати той факт, що якщо в місті відсутнє енергозабезпечення, не працює каналізація, не працює електрика, відключилося газопостачання через знеструмлення регіону, то в цій ситуації доведеться шукати шляхи евакуації", - вважає експерт.

Жити під час зими в умовах низьких температур без енергозабезпечення, без каналізації, газо- і водопостачання неможливо, додав він.

"Якщо ви бачите, що ваш населений пункт, особливо поблизу бойових дій, не буде забезпечений опаленням та електрикою, думайте над резервним варіантом, думайте куди евакуйовуватись", - сказав Харченко.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 11 вересня після атаки РФ було повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську.

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