Газпромівський проект навряд чи зможуть реанімувати коли-небудь.

Російський газовий проект "Північний потік-2", який зупинили через вторгнення Росії в Україну, у США назвали "мертвим".

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує NDTV.

"Я думаю, що "Північний потік-2" зараз мертвий... Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він коли-небудь відродиться", - заявила Нуланд.

Вона також додала, що "Північний потік-2" не має надій на майбутнє.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів застосувати більше санкцій проти Російської Федерації після зупинки сертифікації газопроводу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що санкції проти Росії мають містити повну зупинку "Північного потоку-2".

Після цього Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти оператора "Північного потоку - 2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

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