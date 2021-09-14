Для бюджетної сфери та підприємств теплокомуненерго ціна становитиме 7,44 грн за кубометр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль гарантував, що протягом опалювального сезону ціна на газ для побутових споживачів не перевищуватиме 7,96 грн за кубометр.

Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

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На сьогодні ціна на газ б'є світові рекорди, вона за деякими договорами вже перевищує 700 доларів, це понад 21 тис.грн. за тисячу кубів. Ми як уряд і "Нафтогаз" як державна компанія виступаємо гарантами того, що для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться і залишатиметься згідно з річним контрактом 7,96 грн", - сказав він.

Також прем'єр заявив, що річне споживання газу населенням і промисловістю становить близько 22-23 млрд метрів кубічних на рік.

"Трохи більше 13 млрд кубів - це власний видобуток "Нафтогазу" і приватних компаній. Фактично весь цей газ йде на споживання населенням. Населення споживає близько 14 млрд метрів кубічних, трохи більше, ніж власний видобуток. Відповідно, ціна 7,96 грн за кубометр, яку поставив "Нафтогаз" як річний продукт, вона дає можливість фактично забезпечити собівартість видобутку цього газу, і це ми гарантуємо", - сказав він.

Також він додав, що вартість газу для бюджетної сфери та підприємств теплокомуненерго становитиме 7,44 грн за кубометр, що дасть можливість не підвищувати тарифи на тепло і гаряче водопостачання.

Підготовка до опалювального сезону:

Згідно з даними Мінрегіону, станом на початок вересня до старту опалювального сезону регіони технічно готові на майже 80%.

Зокрема, йдеться про стан підготовки будівель, об'єктів водопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства.

Також наголошується, що тарифи на опалення для населення не повинні підвищуватися.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

Автор: Дмитро Шварц