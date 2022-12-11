10 грудня в Херсоні в результаті ворожих обстрілів сталося пошкодження ліній електропередач.

У Херсоні зі світлом вже майже 90% міста, також енергопостачання відновили у прилеглих населених пунктах.

Про ситуацію у місті повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"У Херсоні після російських обстрілів відновили електропостачання - зі світлом майже 90% міста та прилеглих населених пунктів",- написав він.

Відео дня

Ситуація зі світлом на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня в Херсоні в результаті ворожих обстрілів сталося пошкодження ліній електропередач - без світла залишилися центр міста, Шуменський мікрорайон та селище Степанівка.

Від електропостачання були відключені 2 549 абонентів. Ремонтні бригади енергетиків проводять відновлювальні роботи.

Окрім цього, раніше вже стало відомо, що у Херсоні продовжують відновлювати теплопостачання. Станом на 8 грудня опалення під'єднали до 60% міста.

Вас також можуть зацікавити новини: