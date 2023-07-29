Станом на 29 липня сталася чергова аварійна ситуація в мережах оператора системи передачі НЕК "Укренерго" в Одеській області.

Через аварію в Україні вимикалася лінія електропередачі "Укренерго", внаслідок негоди знеструмлені понад 70 населених пунктів у 5 областях.

Як повідомили у Міненерго, станом на 29 липня сталася чергова аварійна ситуація в мережах оператора системи передачі НЕК "Укренерго" в Одеській області. Відключилася лінія електропередачі 330 кВ, внаслідок чого знеструмлювалися споживачі.

Внаслідок грозового шторму залишаються знеструмленими 73 населених пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях. Більшість із них – на Дніпропетровщині, де без світла - 9 тисяч споживачів.

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Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Як йдеться в повідомленні, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 9 населених пунктів. Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. У Херсоні залишаються без світла 11,4 тисячі абонентів, які були відключені через підтоплення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,31 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Через технологічні порушення без світла залишається частина споживачів у Київській та Чернігівській областях. У Запорізькій області, де внаслідок техпорушень знеструмлювалися 68 населених пунктів, за минулу добу заживили 32 тисячі споживачів.

Удари по енергосистемі України

З 10 жовтня 2022 року Росія намагається зруйнувати енергосистему України. З жовтня 2022 року по липень 2023 року окупанти понад 270 влучили в енергетичні об'єкти України.

Потужність енергосистеми України зменшилася на 68%.

Експерти прогнозують ймовірність нового блекауту в осінньо-зимовий період.

Енергетики переконані, що майбутня зима буде страшнішою за торішню. Одразу два органи влади зробили прогноз стосовно того, що буде з енергосистемою найближчим часом. Так, протягом осені та зими може спостерігатися локальна нестача енергії.

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