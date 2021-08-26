В АМКУ перевіряють, чому киянам надіслали дивні рахунки за опалення.

Антимонопольний комітет України заявив про численні скарги з боку киян, на дивні рахунки за опалення, виставлені влітку.

Про це повідомили у прес-службі АМКУ.

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"До Антимонопольного комітету України надходять численні звернення киян щодо нарахування їм у платіжках КП "Київтеплоенерго" додаткових сум за минулий період, підставою для чого, начебто, стали рекомендації АМКУ. При чому перерахування у цих платіжках відбувається переважно у бік збільшення та без належного обґрунтування підстав для цього", - зазначили в АМКУ.

Як зазначили в АМКУ причини таких дій КП наразі перевіряються міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Водночас Комітет наголошує, що нові нарахування споживачі отримали не в результаті дій відділення АМКУ, а в результаті дій/бездіяльності КП "Київтеплоенерго".

"Воно без укладання нових договорів зі споживачами, здійснювало нарахування за новою Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.11.2018 № 315. Ці дії можуть містити ознаки порушення конкурентного законодавства, у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку", зазначили в АМКУ.

Рахунки за опалення влітку:

У середині серпня 2021 року в Києві почали виставляти рахунки на оплату опалення.

У центрі комунального сервісу відзначили, що даний платіж є рекомендованим, і не підлягає обов'язковій оплаті.

У Департаменті житлово-комунального господарства УНІАН також повідомили, що зазначена в платіжках сума є рекомендованою.

Прогноз щодо опалювального сезону:

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

4 серпня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в цьому опалювальному сезоні розмір платіжок за опалення та гарячу воду залежатиме від рішень місцевої влади.

Автор: Олена Коваленко