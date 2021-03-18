Окружний адмінсуд Києва скасував вимоги Держаудитслужби до "Нафтогазу" про порушення на суму понад 70 мільярдів гривень.

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов НАК "Нафтогаз України" й скасував вимогу Державної аудиторської служби про необхідність усунення компанією порушень на суму понад 70 мільярдів гривень.

Читайте такожНазвані підприємства, які стали найбільшими платниками податків в Україні у 2020 роціВідповідне рішення опубліковане в єдиному державному реєстрі судових рішень 12 березня.

Йдеться про позов Держаудитслужби від 5 жовтня 2020 року щодо порушень, виявлених за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності компанії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Зазначається, що у скасованих судом за позовом "Нафтогазу" вимогах Держаудитслужби містилися висновки аудиторів про виявлені під час ревізії порушення законодавства з боку НАК "Нафтогаз України".

Зокрема, вказувалося, що розрахунок "Нафтогазом" резерву сумнівних боргів за 2018 рік і 9 місяців 2019 року на загальну суму 38,44 мільярда гривень призвів до заниження фінансового результату і недонадходження до держбюджету дивідендів на суму 35,32 мільярда гривень Держаудитслужба вимагала від "Нафтогазу" доплатити дивіденди на цю суму.

Крім того, на думку Держаудитслужби "Укртрансгаз", що входить до групи "Нафтогазу", занизив операційні витрати та прибуток на загальну суму 37,3 мільярда гривень, що призвело до зниження суми виплати дивідендів з боку НАК.

Згідно з рішенням суду, аргументи Держаудитслужби є необґрунтованими.

Рішення Окружного адміністративного суду Києва може бути оскаржене в Апеляційному суді.

Що цьому передувало

У лютому виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що перевірка Державною аудиторською службою НАК "Нафтогаз України" виявила порушення і втрати держбюджету на суму понад 70 мільярдів гривень, тому повинні бути прийняті рішення про кадрові зміни в керівництві компанії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна