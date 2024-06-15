Кудрицький пояснив, що ремонти не можна перенести, відкласти або скасувати.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький стверджує, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.

Він заявив в ефірі УП.Live, що уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня - ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією", - сказав голова.

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Кудрицький пояснив, чи можна ці ремонти перенести, відкласти або скасувати.

"Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось "посунути" в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", - додав він.

Ситуація в українській енергосистемі

Ситуація з електрикою буде різною залежно від сезону. Взимку 2024/25 українці можуть отримувати п'ять-шість годин електроенергії на день, але все буде залежати від обставин. Про це в ефірі Business Breakfast повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

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