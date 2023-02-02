Газопровід, який пролягатиме від болгарського міста Новий Іскір до ніша в Сербії, буде введений в експлуатацію до кінця 2023 року.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Болгарія заявила про початок будівництва газопроводу до Сербії для зменшення залежності від газу агресора.

Як повідомляє Reuters, міністр енергетики Болгарії Россен Христов заявив, що новий газопровід дозволить постачати газ не з РФ і підвищить безпеку поставок в Південно-Східну Європу.

Планується, що 170-кілометровий газопровід, який пролягатиме від болгарського міста Новий Іскір до Ніша в Сербії, буде введений в експлуатацію до кінця 2023 року.

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Болгарія планує завершити будівництво 62-кілометрової ділянки на своїй території до кінця жовтня. Сербія, яка почала будівництво газопроводу на своїй території, планує закінчити роботи до осені.

Новий трубопровід, частково фінансований за рахунок допомоги Європейського Союзу, дасть Сербії доступ до неросійських поставок з Південного газового коридору і терміналів СПГ в Греції і Туреччині.

Трубопровід, який дозволить газу надходити по обох напрямках, диверсифікує маршрути, що з'єднують Болгарію з європейською газовою мережею.

Війна в Україні та стуація з газом у Болгарії:

У березні 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про продаж газу "недружнім країнам". Цей указ передбачає розрахунок за російський газ лише в рублях.

Європейська комісія вивчила вимоги Путіна і дійшла до висновку, що це порушить санкції. Таким чином, жодна країна ЄС не повинна оплачувати блакитне паливо російською валютою.

Болгарія відмовилася від оплати російського газу у рублях. Країна задовольняє понад 90% своїх потреб у газі імпортом російського "Газпрому".

"Газпром "з 27 квітня повністю призупинив поставки газу компанії" Булгаргаз " через відмову переходити на оплату в рублях.

19 червня 2022 року Болгарія розпочала пробні поставки газу з Азербайджану.

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