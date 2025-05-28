Цього місяця обсяг імпорту сягне рекордних 2,196 мільйона барелів на день.

У складному ланцюжку поставок російської нафти до Індії з'явилися танкери, що перебувають під санкціями США. Це ставить під сумнів позицію країни щодо російських поставок, коли імпорт досяг рекордного рівня.

Видання Bloomberg пише, що минулого тижня близько 1 мільйона барелів нафти марки Sokol з Далекого Сходу Росії доставили на НПЗ в Індії. Половину цього обсягу двічі перевантажували із судна на судно, у цій схемі брав участь санкційний танкер. Інші судна, що перебувають у "чорному списку" США, передали вантажі Sokol з доставкою наступного місяця.

Нафтотрейдери стежать за закупівлями Індії, яка стала найбільшим імпортером російської морської нафти після вторгнення РФ в Україну, а також за зусиллями США зі стримування цих поставок. Обмеження Заходу спрямовані на те, щоб зберегти потік нафти й уникнути різкого стрибка цін, але при цьому обмежити вигоду Москви.

Відео дня

Наприкінці березня судно "Виктор Титов", яке в січні потрапило під санкції Міністерства фінансів США, забрало близько 500 000 барелів Sokol з російського терміналу Де-Кастрі. Пройшовши в бухту Находка в районі російського міста Козьміно, "Віктор Титов" через тиждень здійснив перевантаження з судна на судно Night Glory.

Потім це судно попрямувало у води Малайзії, де передало вантаж на суецмакс "Корделія Мун", який наприкінці травня розвантажився на НПЗ Джамнагар на заході Індії. Судно Night Glory і Cordelia Moon перебувають під санкціями Великої Британії, але не США.

За даними Kpler, у торгівлі брали участь й інші санкційні танкери, зокрема "Капітан Костичев" і "Віктор Конецкий". Перше судно завантажило 699 000 барелів Sokol із "Сахаліну-1" наприкінці квітня і перевантажило його на "Монте-1", який має розвантажитися в Джамнагарі на початку червня. У середині травня "Віктор Конецкий" перевантажився на судно Night Glory в бухті Находка.

Цього місяця обсяг імпорту досягне рекордних 2,196 мільйона барелів на день, оскільки нові танкери приєдналися до торгівлі після січневої хвилі санкцій США.

Постачання російської нафти в Індію - останні новини

Видання Bloomberg писало, що згідно з даними Kpler, у квітні імпорт російської нафти до Індії досягне 2,15 мільйона барелів на день, що повинно було стати найбільшим обсягом за місяць з травня 2023 року.

Пізніше видання Reuters повідомило, що продажі російської нафти в Індію в травні досягнуть майже 1,8 млн барелів на добу, що стало рекордним показником за останні 10 місяців.

Вас також можуть зацікавити новини: