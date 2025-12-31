В Україні дещо знизилися ціни на газ: скільки платитимуть українці в січні 2026 року

Зазначається, що зміни торкнулися місячних тарифів.

Постачальники газу оприлюднили свої цінники на січень 2026 року. Деякі українці зможуть заплатити за газ дещо менше.

За інформацією ГазПравді, на ринку України наразі присутні вісім газопостачальних компаній, з яких чотири постачальники пропонують лише річну ціну, ще четверо – і річну, і місячну змінну.

Слід зазначити, що річні пропозиції не змінилися і знаходяться в межах 7,96 до 9,99 грн за куб, а от місячні тарифи – знизилися і знаходяться в межах від 8,46 до 25,8 грн за куб.

Відео дня

При цьому найвищий місячний тариф пропонує ТОА "Львівенергозбут" - 25,8 грн за куб.

Водночас базовими для населення є саме річні тарифи, а 98% побутовим споживачам - понад 12 млн домогосподарств - газ постачає ГК "Нафтогаз України", де зафіксований тариф на рівні 7,96 грн за куб.

Тариф на газ для населення - останні новини

В серпні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Таким чином протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду. Зі свого боку, НАК "Нафтогаз України" зафіксував вартість газу для населення до квітня 2026 року.

Пізніше деякі ЗМІ повідомили про можливе зростання вартості транспортування газу для споживачів з 2026 року. Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко розповів, що ці побоювання стосуються не всіх, адже для побутових споживачів змін не передбачається.

Вас також можуть зацікавити новини: