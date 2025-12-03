У компанії сподіваються, що уряд та президент допоможуть досягти остаточних домовленостей про фінансування імпорту "блакитного палива".

НАК "Нафтогаз України" досягла попередніх домовленостей про фінансування закупівлі додаткового газу, що необхідний Україні для проходження опалювального сезону.

Про це повідомив комерційний директор групи Сергій Федоренко на прес-конференції.

"За два місяці (після початку атак ворога на газову інфраструктуру, - УНІАН) ми виходимо на ситуацію, що 70% ми покрили. Я сподіваюся, що вся команда "Нафтогазу", уряду і президент допоможуть нам покрити це повністю", - зауважив Федоренко.

Він нагадав, що через російські атаки на газовидобувну інфраструктуру на початку жовтня Україна була змушена збільшити імпорт газу, на який "нам було потрібно 1,9 мільярда євро". Федоренко додав, що, з початку жовтня РФ завдала понад 10 масованих ударів по об’єктах газової інфраструктури. За його словами, "Нафтогаз" з травня 2025 року вже імпортував 4,4 мільярда кубометрів газу.

"До кінця року буде імпортовано понад 5 мільярдів кубометрів. Допомагає м'яка погода в листопаді, але удари тривають, тому поточний імпорт ми не знижуємо. Тільки в листопаді "Нафтогаз" імпортував 500 мільйонів кубометрів", - зауважив Федоренко.

За його словами, у грудні компанія вже збільшила добовий імпорт приблизно на чверть.

Удари Росії по газовій інфраструктурі України - останні новини

Російська армія 1 та 2 грудня атакувала дронами газову інфраструктуру України. В результаті були зафіксовані нові руйнування.

Удари російської окупаційної армії по газовій інфраструктурі України, за неофіційними даними, вже знищили приблизно 60% газового виробництва.

Через російські атаки Україна змушена збільшити імпорт газу для стабільного проходження опалювального сезону. Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський зазначав, що вже зібрано 70% фінансування, необхідного для імпорту газу.

За словами очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, компанія просить США допомогти з фінансуванням закупівлі газу для проходження опалювального сезону.

