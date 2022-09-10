Рішення Кабміну дозволить підприємствам теплокомуненерго не підвищувати тарифи на тепло для населення.

Уряд подовжив термін дії спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це означає, що ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й гарячу воду для населення.

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"Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати Росія. Тож рішення уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні", - написав голова уряду.

У Міністерстві енергетики України зазначили, що рішення Кабміну означає, що державний газопостачальник ГК "Нафтогаз Трейдинг" продовжуватиме реалізацію природного газу постачальникам газу для побутових споживачів у рамках виконання спеціальних обов'язків.

"Продовження терміну спецобов'язку дозволить забезпечити надійне, безперебійне та безпечне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу та енергосистеми України", - сказав міністр Герман Галущенко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється підвищення тарифів на тепло для населення шляхом залучення понад 125 млрд грн (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану і ще шість місяців після його закінчення.

8 червня уряд створив штаб, який готуватиметься до опалювального сезону. А у вересні Міністерство енергетики створило оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження енергетичними підприємствами осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

1 липня в Міненерго розповіли, чого чекати від майбутнього опалювального сезону. За словами Германа Галущенка, майбутня зима та опалювальний сезон будуть важкими, однак наразі вже є затверджені плани для успішного проходження цього періоду. Йдеться в першу чергу про дотримання балансу виробництва електроенергії та газопостачання в період опалювального сезону.

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