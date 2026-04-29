Уряд визначився з тарифом на світло для населення: скільки платитимуть українці

Юлія Свириденко зазначила, що для будинків з електроопаленням з 1 жовтня по 30 квітня також діятиме пільговий тарифю.

Кабінет міністрів продовжив дію тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 гривні за кВт⋅год до 31 жовтня 2026 року, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Уряд продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року – 4,32 грн за кВт⋅год. Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін", - зазначила очільниця уряду.

Вона також нагадала, що для будинків з електроплавленням з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф – 2,64 грн за кВт⋅год на перші 2 000 кВт⋅год на місяць.

"А за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 грн за кВт⋅год", - підкреслила Свириденко.

Тарифи на світло для населення не потрапили під дію мораторію на перегляд комунальних тарифів до завершення воєнного стану і в інформаційному просторі періодично лунала інформація про поетапне підвищення вартості кіловата для населення, яке начебто має розпочатися в цьому році.

Втім, уряд готує план поступової відмови від мораторію на підвищення комунальних тарифів. Проте реальні зміни почнуться лише після завершення воєнного стану, а для вразливих категорій громадян обіцяють посилити програму субсидій.

