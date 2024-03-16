Україна не збирається пролонгувати договір про транзит російського газу через територію України.

Коли закінчиться договір про транзит російського газу, укладений ще до повномасшатбного вторгнення, Україна втратить певні кошти, але зможе прожити і без них. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я тільки можу підтвердити, що ми не плануємо укладати ніяких додаткових угод або пролонгувати дію угоди. Більше того, ця позиція була озвучена Кадрі Сімсон (комісару з енергетики Європейського Союзу). Вона дуже чітко сказала, що Європа не зацікавлена у продовженні транзиту газу з Росії", - наголосив Галущенко.

При цьому, міністр енергетики прокоментував побоювання щодо того, чи може українська газотранспортна система фізично існувати без російського транзиту.

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"Відповідь: так! Ми провели величезну кількість відповідних робіт, проводились стрес-тести нашої системи і вони усі довели, що ми можемо спокійно існувати без транзиту", - сказав Галущенко.

Він нагадав про ініціативу Євросоюзу REPowerEU до 2027 року, мета якої полягає у повній відмові від російського газу. "Це не тільки трубопроводний газ. Мова йде і про LNG-газ в Європі", - сказав Галущенко.

У цьому зв'язку, міністр зазначив, що в Європі вкладаються інвестиції для досягнення цих цілей, і вже є країни, наприклад Німеччина, яка за півтора роки знизила до нуля споживання російського газу.

"Усі розуміють, що російським енергетичним ресурсам не місце на європейському ринку", - додав Галущенко.

Також міністр прокоментував, чи багато втратить Україна після відмови від транзиту російського газу.

"Мова йде про те, що ми втратимо певні суми коштів, але це не критичні суми. У даному випадку ми спокійно можемо існувати без", - наголосив Галущенко.

Транзит російського газу через Україну

Як повідомляв УНІАН, 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова продовжити транзит російського газу через свою ГТС за умови ініціативи з боку країн Євросоюзу. У той же час про продовження чинного контракту з "Газпромом" або підписання нового мова не йде.

Згідно з договором, підписаним 30 грудня 2019 року, передбачався транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд куб. м газу на рік.

Транзит російського газу через українську ГТС минулого року знизився на 28,4% у порівнянні з позаминулим, або – до 14 млрд 646,6 млн куб. м.

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