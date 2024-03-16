Коли закінчиться договір про транзит російського газу, укладений ще до повномасшатбного вторгнення, Україна втратить певні кошти, але зможе прожити і без них. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко сказав в ефірі інформаційного телемарафону.
"Я тільки можу підтвердити, що ми не плануємо укладати ніяких додаткових угод або пролонгувати дію угоди. Більше того, ця позиція була озвучена Кадрі Сімсон (комісару з енергетики Європейського Союзу). Вона дуже чітко сказала, що Європа не зацікавлена у продовженні транзиту газу з Росії", - наголосив Галущенко.
При цьому, міністр енергетики прокоментував побоювання щодо того, чи може українська газотранспортна система фізично існувати без російського транзиту.
"Відповідь: так! Ми провели величезну кількість відповідних робіт, проводились стрес-тести нашої системи і вони усі довели, що ми можемо спокійно існувати без транзиту", - сказав Галущенко.
Він нагадав про ініціативу Євросоюзу REPowerEU до 2027 року, мета якої полягає у повній відмові від російського газу. "Це не тільки трубопроводний газ. Мова йде і про LNG-газ в Європі", - сказав Галущенко.
У цьому зв'язку, міністр зазначив, що в Європі вкладаються інвестиції для досягнення цих цілей, і вже є країни, наприклад Німеччина, яка за півтора роки знизила до нуля споживання російського газу.
"Усі розуміють, що російським енергетичним ресурсам не місце на європейському ринку", - додав Галущенко.
Також міністр прокоментував, чи багато втратить Україна після відмови від транзиту російського газу.
"Мова йде про те, що ми втратимо певні суми коштів, але це не критичні суми. У даному випадку ми спокійно можемо існувати без", - наголосив Галущенко.
Транзит російського газу через Україну
Як повідомляв УНІАН, 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова продовжити транзит російського газу через свою ГТС за умови ініціативи з боку країн Євросоюзу. У той же час про продовження чинного контракту з "Газпромом" або підписання нового мова не йде.
Згідно з договором, підписаним 30 грудня 2019 року, передбачався транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд куб. м газу на рік.
Транзит російського газу через українську ГТС минулого року знизився на 28,4% у порівнянні з позаминулим, або – до 14 млрд 646,6 млн куб. м.