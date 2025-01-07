Прем'єр країни звинувачує Росію.

Москва організувала у невизнаному Придністров’ї енергетичну кризу, щоб чинити тиск на Україну.

Із такою заявою виступив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає видання ntv. Він зазначив, що ця ситуація була створена штучно. Більш того, місцва влада не виявили аодної зацікавленості в отриманні підтримки з боку Молдови:

"Мета Росії - створити нестабільність в регіоні і, перш за все, вплинути на вибори в Молдові, заплановані на осінь. Їх мета - забезпечити проросійський уряд".

Криза у Придністров'ї

Як відомо, росіяни звинуватили "Молдовагаз" у відмові виплатити борг за поставки газу. Вже на початку цього року вони зупинили поставки газу на територію країни.

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Після цього у Придністров'ї почалися серйозні проблеми. Там вже вимкнули центральне опалення та запровадили віялові відключення світла. Крім того, нещодавно було зупинено роботу промислових підприємств.

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