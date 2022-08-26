У середньому рахунки на електроенергію зростуть до 3549 фунтів стерлінгів (4188 доларів США) на рік.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну британські рахунки за електроенергію зростуть на 80%.

Про це йдеться в заяві регулятора Ofgem, повідомляє CNN.

Як йдеться в заяві, в середньому рахунки на електроенергію зростуть до 3549 фунтів стерлінгів (4188 доларів США) на рік.

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Передбачається, що зростання цін почнеться в жовтні.

Генеральний директор Ofgem Джонатан Бреарлі сказав, що зростання цін матиме "величезний вплив" на домогосподарства по всій Великобританії, і в січні очікується ще одне зростання, що відображає значний ціновий тиск на енергетичних ринках.

"Ясно, що новому прем'єр-міністру доведеться діяти далі, щоб впоратися з наслідками підвищення цін, яке відбудеться в жовтні та наступного року. Реакція має відповідати масштабу кризи, яка на нас чекає", — сказав Бреарлі.

Регулятор Ofgem заявив, що не дає прогнозів на січень, коли набере чинності нове обмеження, тому що ринок залишається занадто волатильним, але зазначив, що ціни можуть стати "значно гіршими" до 2023 року.

Війна в Україні та ситуація з енергоносіями:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

24 серпня 2022 року стало відомо про те, що президент РФ Володимир Путін зараз робить ставку на те, що стрімкі ціни на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими переконають Європу схилити Україну до перемир'я на умовах Росії.

У червні Великобританія вперше повністю відмовилася від імпорту російських енергоносіїв: у 2021 році російський газ становив близько 4% британського імпорту, а російська нафта - 11%.

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