Тривалість відключень світла в Київській області пов'язана з низькими лімітами споживання.

В Київській області ліміт споживання електроенергії покриває половину потреб в енергоресурсі, з яких населення і малий бізнес отримують тільки 27%.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК - найбільшого приватного інвестора енергетичної галузі України.

Відзначається, що після російської атаки 14 січня в регіоні зберігається дефіцит електроенергії. "Укренерго" встановлює операторам систем розподілу ліміти споживання для збереження роботи енергосистеми.

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"У Київській області ліміт становить 50% від потреб, з яких лише 27% можна направити населенню і малому бізнесу, оскільки решта йде на критичну інфраструктуру і промисловість, яка виконує важливі функції", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що за формування лімітів для кожної області відповідає НЕК "Укренерго". Контролює доцільність цих розрахунків для кожної області Міністерство енергетики.

"Завдання" ДТЕК Київські регіональні електромережі" - дотримуватися цих лімітів, щоб зберегти роботу енергосистеми в умовах постійного дефіциту", - зазначили в ДТЕК.

Ситуація з відключеннями:

24 січня 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала "ДТЕК Київські електромережі" і "ДТЕК Одеські електромережі" за недотримання графіків відключень електропостачання та неналежне інформування про відключення електроенергії.

Удари окупантів по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

Станом на 23 січня 2023 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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