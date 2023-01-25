До всіх обленерго доведено ліміти споживання, які діють протягом доби.

В Україні збільшується дефіцит електроенергії через похолодання та пошкоджену енергоінфраструктуру.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго", дефіцит стався в результаті російських ракетних і дронових атак – пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу.

"Споживання електроенергії збільшується через похолодання. Відповідно збільшується і дефіцит потужності", - йдеться в повідомленні.

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Як пояснили в компанії, остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень кільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють протягом доби. У компанії нагадали, що кожне обленерго в своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для запобігання цьому застосовуються аварійні відключення.

В "Укренерго" додали, що за останню добу через артилерійські обстріли було пошкоджено енергетичну інфраструктуру у прифронтових районах на півдні та сході. Там, де військові дали дозвіл, тривають ремонтні роботи.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим і триває довше", - заявили в компанії.

Ситуація з енергетичною інфраструктурою:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

Станом на 23 січня 2023 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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