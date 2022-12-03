Стабілізаційні відключення можна буде повернути лише після збільшення потужностей в системі.

Київ вже протягом наступних тижнів зможе повернутись до графіків відключень електроенергії.

Однак це станеться лише за умови, якщо Росія не завдаватиме нових масованих ракетних обстрілів. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За словами Сахарука, наразі у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях діють екстрені відключення електроенергії. Стабілізаційні відключення повернуть лише після збільшення потужностей в системі.

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"Якщо не буде нових обстрілів, це вже питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу. Ми зможемо повернутись до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнене. Люди відкриють сайт і подивляться, коли в них не буде світла та зможуть планувати життя" - пояснив виконавчий директор ДТЕК.

Відключення світла у Києві

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня РФ здійснила сім атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Після обстрілу 23 листопада в Україні стався блекаут. Найбільше постраждали Київ і область, а також Одеська область.

Наприкінці листопада стало відомо, що дефіцит електроенергії в Києві зменшився з 50% до 30-35%.

Наразі Київ вже готується до можливих наслідків нової ракетної атаки окупантів. Так, в Києві продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, рух поїздів метрополітену буде призупинений, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси і проїзд в них буде безкоштовним.

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