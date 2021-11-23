Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури працюють на дизельних генераторах.

У кількох районах Херсонської області почалися віялові відключення електроенергії. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури змушені працювати на генераторах.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Єгор Устинов, якого цитує прес-служба "ОПЗЖ".

"Протягом місяця відбуваються віялові відключення у Новотроїцькому, Генічеському, Нижньосірогозькому та інших районах. Лікарні та все інше працює на дизельних генераторах. Тому щоденні мантри від влади, що все чудово і жодних відключень немає – це повний абсурд", - заявив Устинов.

Читайте такожШмигаль пообіцяв виплатити борги деяким виробникам електроенергіїНа його переконання, необхідно запровадити мораторій на підвищення тарифів та укладати прямі контракти на енергоносії, а також надати держпідтримку вугледобувним підприємствам країни.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі очікувалися віялові відключення електрики, могли загинути люди на кисні.

Увечері 22 листопада в Одеській мерії відбулася оперативна нарада з питання можливого аварійного відключення електроенергії в Одесі і заходів, які необхідно вжити у зв'язку з цим. Під час наради мер Геннадій Труханов пообіцяв, що віялових відключень електроенергії у місті не буде.

Загроза віялових відключень в Україні

Раніше глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з постачанням електроенергії.

Високою ймовірність віялових відключень у Києві назвав мер столиці Віталій Кличко.

Своєю чергою прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що наразі такої загрози немає.

Автор: Марта Гичко