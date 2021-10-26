Більшість міст України можуть зменшити тарифи на тепло майже на половину, вважає голова уряду.

Більшість міст України можуть зменшити тарифи на тепло майже на половину, якщо проведуть модернізацію мереж.

Про це на брифінгу за результатами робочої поїздки до Кіровоградської області заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"В багатьох містах України втрати сягають більше 40%, в деяких – 50-60%. Тобто, розуміємо, що половина платіжки – втрати тепла на мережах, на постачанні", - сказав він.

Також голова уряду додав, що за допомогою широкого впровадження заходів з енергоефективності Україна зможе надалі забезпечити свої потреби в газі внаслідок власного видобутку.

Читайте такожЕксперти дали кілька порад, як не заправитись "бодягою" на АЗС"Якщо ми здійснимо всі заходи з енергоефективності, українського газу з підняттям 5-10% в рік буде повністю вистачати для українського споживання", - стверджує він.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Автор: Дмитро Шварц