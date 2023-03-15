Загалом виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання.

На Житомирщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та у Києві можуть застосовуватись відключення для уникнення аварій на енергомережах.

Як повідомляє Укренерго, наразі працюють усі види українських електростанцій. Оскільки триває водопілля, активно працюють гідроелектростанції.

"Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Відновлено роботу одного з енергоблоків електростанцій, що дещо збільшило доступний обсяг генеруючих потужностей в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії", - зазначили в "Укренерго".

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Водночас повідомляється, що зберігаються мережеві обмеження на Житомирщині та Харківщині, де внаслідок останньої ракетної атаки росіян 9 березня було завдано найважчих пошкоджень мережам.

Також все ще наявні мережеві обмеження на Полтавщині, Сумщині, Київщині та у Києві.

"У зв’язку з цим під час зростання споживання у цих регіонах можливі обмеження для уникнення перевантаження наявного у роботі обладнання та аварій", - зазначають у компанії.

Енергетики наголошують, що для відновлення надійності електропостачання великих обласних центрів до рівня, який був у енергосистемі до повномасштабного вторгнення, треба більше часу. Фахівці цілодобово працюють над цим.

"В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту. Зокрема, вчора пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині, а також на Херсонщині.

На Одещині "Укренерго" завершило аварійно-відновлювальні роботи. Тривають роботи з підвищення надійності живлення.

Також продовжуються відновлювальні роботи на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими атаками.

Росіяни упродовж цієї зими завдали 15 масованих ракетних та 18 атак БпЛА по енергооб’єктах. Майже всі ключові підстанції магістральних мереж "Укренерго" були атаковані щонайменше по 3-4 рази, прилетіло понад 200 ракет та дронів, які завдали важких пошкоджень обладнанню.

Удари по енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російські військові вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад шість годин.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ. Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

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