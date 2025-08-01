Постачання російського газу газопроводом "Турецький потік" зросло до 51,5 млн кубометрів на добу.

Середньодобові поставки газу в Європу російським енергетичним гігантом "Газпром" зросли в липні на 37%, як порівняти з місяцем раніше. У червні обсяги поставок були меншими через ремонтні роботи.

Агентство Reuters пише, що Туреччина і газопровід "Турецький потік" - єдиний транзитний маршрут, що залишився для російського газу в Європу після того, як Україна вирішила не продовжувати п'ятирічну транзитну угоду з Москвою, термін якої закінчився 1 січня.

Розрахунки, засновані на даних європейської групи з транспортування газу Entsog, показали, що експорт російського газу газопроводом "Турецький потік" зріс до 51,5 млн кубометрів (млн куб. м) на добу в липні з 37,6 млн куб. м на добу в червні. Це на 4,7% більше, ніж у липні 2024 року, коли він становив 49,2 млн кубометрів.

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Загальний обсяг поставок російського газу в Європу через "Турецький потік" у перші шість місяців цього року становив близько 9,93 млрд кубометрів, порівняно з 9,3 млрд кубометрів за той самий період роком раніше. Водночас експорт "Газпрому" в Європу в січні-липні минулого року становив 18,3 млрд кубометрів, включно з обсягами, що пройшли транзитом через Україну.

За даними "Газпрому" і розрахунками Reuters, у 2022 році Росія поставила в Європу близько 63,8 млрд кубометрів газу різними маршрутами. На початку 2024 року цей показник різко знизився на 55,6% до 28,3 млрд кубометрів, але пізніше зріс до приблизно 32 млрд кубометрів.

Варто зазначити, що на піку у 2018-2019 роках річний обсяг поставок газу в Європу сягав 175-180 млрд кубометрів.

Експорт російського газу і нафти

Раніше агентство Reuters писало, що доходи Росії від нафти і газу в липні скоротяться приблизно на 37% порівняно з роком раніше і становитимуть 680 млрд рублів (8,66 млрд доларів). На це вплинуло зниження цін на нафту і зміцнення національної валюти.

Через падіння цін на нафту і рекордні витрати на війну російський фонд національного добробуту може бути вичерпаний вже 2026 року.

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