У компанії зазначили, що державі не вистачає лідера для розв'язання проблеми боргів на ринку природного газу.

У "Нафтогазі", коментуючи призначення колишнього топ-менеджера НАК Юрія Вітренка т.в.о. міністра енергетики, заявили, що "вітають урядову команду з серйозним підсиленням".

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням прес-службу "Нафтогазу" у Facebook.

"Впевнені, що енергія Юрія Вітренка зможе зсунути гори накопичених проблем на ринку газу. Адже розв'язання цих проблем з боку держави дозволить захистити українців та забезпечити їм доступ до газу за вигідними цінами", - додали у компанії.

"Очевидно, що державі не вистачає лідера для розв'язання проблеми боргів на ринку природного газу. За умовами спеціальних обов'язків, Нафтогаз був зобов'язаний відпускати газ газзбутам і тепловикам попри ріст заборгованості. В результаті, ці компанії заборгували Нафтогазу за газ, отриманий в рамках ПСО, понад 67 мільярдів гривень. Причому серед цих підприємств є як приватні, так і державні підприємства.

Загалом режим ПСО вже виконав своє завдання - пом'якшив перехід до вільного ринку. Але через відсутність контролю призвів до явних викривлень. Потрібна активна позиція новопризначеного заступника міністра енергетики у скасуванні останньої частини ПСО з травня 2021 року", - йдеться у позиції "Нафтогазу".

У компанії додали, що Україна потребує розбудови енергетичних ринків і впровадження справжніх механізмів біржової торгівлі, наприклад, клірингової системи.

"Існує ціла низка проблем із регіональними монополістами - облгазами: облік газу, норми споживання, тиск на споживачів та плата за використання державних газових мереж. За законом, більшість газових мереж в регіонах належать державі, оскільки вони були побудовані державним коштом.

Облгази повинні платити державі за використання цих мереж, проте кілька міністрів енергетики укладали договори про безоплатне використання державних мереж. У виправленні цього викривлення потрібна рішучість та воля.Натомість облгази намагаються отримати більше зі споживачів, застосовуючи віртуальні "температурні коефіцієнти" та завищені норми споживання газу. Перша проблема - уже на розгляді Верховного суду. А от друга - повністю в руках уряду. Адже саме уряд встановлює норми споживання газу", - додали в компанії.

У "Нафтогазі" вважають, що аби мінімізувати такий тиск на клієнтів, в Україні необхідно створити дата-хаб для автоматизованого обміну інформацією.

Також у компанії підкреслили на важливості не втратити можливість для повернення транзиту середньоазійського, зокрема туркменського, газу через територію РФ до України та ЄС.

Що цьому передувало

Кабмін на позачерговому засіданні призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

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Автор: УНІАН