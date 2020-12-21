Юрія Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики.

Уряд призначив Юрія Вітренка тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

У повідомленні зазначається, що уряд вирішив звільнити з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець згідно з поданою нею заявою.

Також сказано, що Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики України.

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У повідомленні сказано, що розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов’язків міністра енергетики на Юрія Бойка визнано таким, що втратило чинність.

Зміна керівництва Міненергетики: що цьому передувало

20 листопада Кабмін звільнив виконувача обов'язків міністра енергетики Ольгу Буславець і призначив на цю посаду заступника міністра енергетики Юрія Бойка. Буславець виконувала обов'язки міністра з квітня 2020 року.

17 грудня Верховна Рада України не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.

21 грудня, Буславець повідомила, що подала у відставку з посади першого заступника міністра енергетики.

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Автор: Надя Пришляк