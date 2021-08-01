Голова правління "Нафтогазу" зазначає, що така сертифікація також суперечила б нормам третього енергопакету ЄС.

Німеччина має виходити з принципу європейської солідарності, а також враховувати нещодавнє рішення суду ЄС щодо газопроводу OPAL при розгляді заявки оператора "Північного потоку-2" на сертифікацію.

Про це заявив голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Принцип солідарності, який підтверджений рішенням Європейського суду по OPAL, має бути обов'язково застосований німецьким регулятором. Раніше німецький регулятор не хотів його застосовувати. Він говорив: ми дивимося тільки на Німеччину, нам не важливо, що відбувається в інших країнах. Європейський суд сказав: Ні! Німецький регулятор зобов'язаний враховувати інтереси інших країн", - цитує Вітренко прес-служба"Нафтогазу".

Він підкреслив, що запуск "Північного потоку-2" завдасть шкоди не тільки Україні, але і в ряду інших країн регіону.

"Навіть якщо ми говоримо: добре, Німеччина - це країна ЄС, а Україна поки не є країною ЄС, але є Польща. Український газопровід йде до Німеччини через Словаччину та Австрію, через Словаччину і Чехію, а також через Польщу. Це країни ЄС! І це наші геополітичні партнери - разом ми будемо робити так, щоб і німецький регулятор, і Європейська комісія цього разу обов'язково забезпечили відповідність принципу солідарності, який якраз і затвердив Європейський суд, прийнявши відповідне рішення. Воно дуже своєчасне і дуже важливе для України", - сказав голова правління "Нафтогазу".

Він підкреслив, що сертифікація оператора "Північного потоку-2" також суперечила б нормам третього енергопакету ЄС.

"Ця компанія контролюється "Газпромом" і Путіним (президентом РФ). А європейське законодавство якраз говорить про те, що не може група осіб або одна особа контролювати та видобуток, і транспортування газу. Це записано навіть у спільній заяві США і Німеччини - вони кажуть, що зроблять все, щоб європейське законодавство і Третій енергопакет були застосовані та щодо букви закону, і щодо духу закону. Повинні зробити так, щоб цей оператор не був сертифікованим, оскільки він не буде реально незалежним", - зазначив Вітренко.

Він також нагадав, що Росія, всупереч європейському законодавству, блокує доступ третіх сторін до транспортування газу як через свої "потоки", так і через український маршрут.

"Оператор "Північного потоку-2" не забезпечуватиме вільний доступ для третіх сторін - щоб всі компанії могли з Росії через цей газопровід транспортувати газ до Німеччини, а не тільки" Газпром" - ми будемо на цьому наполягати", - додав голова правління"Нафтогазу".

Переговори щодо "Північного потоку-2": що необхідно знати

21 липня посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини про підтримку України, Європейської енергетичної безпеки та спільних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв в якості зброї проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України та заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона хотіла б, щоб формулювання щодо безпеки для України у спільній заяві Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" були сильнішими.

Історія газопроводу:

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Тамара Отовська