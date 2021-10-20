Шмигаль вважає, що попри це, Україна готова до опалювального сезону і вся країна буде зимою з теплом.

Європу охопила газова криза через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачку газу через українську ГТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду.

"За даними "Нафтогазу", у сховища закачано близько 19 млрд куб. м. і цього повністю достатньо, щоби пройти опалювальний сезон. Ми готові до різних сценаріїв, адже розумієм, що Європу охопила газова криза, яка напряму пов’язана із газовим шантажем із боку Росії", - сказав він.

"Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна буде зимою з теплом", - додав прем’єр.

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Як повідомляв УНІАН, голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".

У минулому році російським "Газпромом" було заброньовано 60 млрд куб. м газу через українську ГТС, а в цьому - 40 млрд кубів "не тому що щось трапилося з української ГТС, а тому що Путін спеціально не хоче давати обсяги газу в Європу".

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 17 жовтня становили 18,66 млрд куб. м, що майже на 34% менше торішніх показників.

Автор: Ганна Бредіхіна