У компанії додали, що не слід очікувати і того, що електропостачання припиниться за дуже низьких температур.

Потепління в Україні сприятиме послабленню обмежень поставок електроенергії, але не суттєво, оскільки дефіцит генерації зберігається.

Голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко зазначив, що для покращення ситуації потрібно щонайменше відновити генерацію, яка зараз у ремонті.

"Чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті", — сказав він.

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За словами Коваленка, не слід очікувати і того, що електропостачання припиниться за дуже низьких температур. Водночас обмеження електроенергії триватимуть принаймні до кінця зими.

"Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, -20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу. Але цілком імовірно, той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит", — написав він.

Ситуація в українській енергетиці

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна почала імпортувати електроенергію з Європи. Поки обсяги невеликі, їх мало для покриття дефіциту.

Як інформував УНІАН 12 січня, в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години, в областях вводяться аварійні відключення.

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