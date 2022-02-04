За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС підготував "сильний і всеосяжний" пакет санкцій щодо Росії, якщо та продовжить свою агресію проти України.

Запуск скандального газопроводу "Північний потік-2" залежить від поведінки Росії щодо України.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю газетам Handeslblatt і Les Echos, передає Reuters.

За її словами, Європейський Союз підготував "сильний і всеосяжний" пакет санкцій щодо Росії, якщо та продовжить свою агресію проти України, і "Північний потік-2" є частиною цього пакету.

"Ми підготували сильний і всеосяжний пакет фінансових та економічних санкцій... Вони включають обмеження доступу до іноземного капіталу і контроль за експортом, особливо промислових товарів", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, те, чи вдасться запустити газопровід, залежить "від поведінки Росії", а люди, близькі до Путіна і російські олігархи можуть відчутно постраждати.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовності розглянути заходи проти "Північного потоку-2" у разі військової агресії Росії проти України.

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Північний потік-2: Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна надати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений в експлуатацію.

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