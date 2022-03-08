Країни Європи мають прийняти принципове рішення щодо припинення закупівель російського газу.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про те, що у Європі зараз є дискусія щодо припинення споживання російського газу.

Про це він повідомив під час Всеукраїнського телемарафону.

"Є дискусія, вона більш глобальна, за участі наших європейських партнерів, які мають вже зрозуміти... Це те, про що ми говорили протягом попередніх місяців і років, що є товар, а є зброя. І в цьому випадку мова йде про те, що газ використовувався не як товар, а як зброя. А сьогодні ця зброя вже на наших вулицях, і від неї гинуть наші діти, цивільні, військові, наші міста розбомлюються. Це вже очевидні речі, на жаль, розуміння прийшло після того, як катастрофа ж відбулася", – сказав він.

Також він додав, що країни Європи мають прийняти принципове рішення щодо припинення закупівель російського газу.

"Є можливості диверсифікувати. Вони говорять про те, що готові рухатись в цьому напрямку і будуть рухатись в цьому напрямку, але їм для цього потрібен час", – сказав він.

За його словами, європейські країни для зниження споживання російського газу можуть долучити потужності атомних електростанцій.

Раніше повідомлялося, що нафтогазовий гігант Shell оголосив про намір відмовитися від російських нафти і газу. Йти з російського ринку компанія планує поетапно – як негайний перший крок компанія припинить всі спотові закупівлі російської сирої нафти.

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